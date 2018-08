Född 1946 i Queens i New York. Har en ekonomexamen med inriktning på fastigheter från University of Pennsylvania. Har byggt ett fastighetsimperium med fokus på bland annat hotell och golfbanor. Kontroversiell och frispråkig miljardär och tv-personlighet, bland annat genom dokusåpan "The Apprentice".

Med sin tuffa invandringsretorik och löftet att göra Amerika stort igen vann republikanen Trump till mångas förvåning presidentvalet 2016 över demokraten Hillary Clinton. Trump är den förste presidenten i USA som inte har erfarenhet som folkvald politiker eller militär, även om han övervägt att ställa upp i presidentval tidigare.

Donald Trump är fembarnspappa och inne på sitt tredje äktenskap. Gift med slovenskamerikanska Melania Trump sedan 2005. Dottern Ivanka Trump arbetar i Vita huset liksom maken Jared Kushner, som är en av Trumps högt uppsatta rådgivare.