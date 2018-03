Ecpat

Ecpat (End child prostitution, child pornography, and trafficking of children for sexual purposes) är en ideell organisation som arbetar mot alla former av kommersiell sexuell exploatering av barn. Organisationen finns i 93 länder. Den svenska grenen bildades 1996.

Ecpat Hotline är en tjänst på organisationens hemsida där man anonymt kan rapportera misstankar om barnpornografibrott, övergrepp mot barn i samband med resande eller trafficking. Ecpat utreder inga brott utan går igenom anmälningarna och vidarebefordrar relevanta tips till polisen.

Källa: Ecpat