I Pyongyang pyntas fortfarande lyktstolpar med planscher där Vita huset träffas av kärnvapenrobotar. Det berättar Niklas Swanström, chef för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik (ISPD), som besökte Nordkorea för några veckor sedan.

Det tyder på att förtroendet mellan parterna är väldigt lågt, säger han.

För Nordkorea kommer det därför inte att räcka med att USA:s president Donald Trump lovar något, utan det kommer att krävas någon sorts faktiskt handling för att landet ska börja nedrusta sitt kärnvapenprogram, tror Swanström.

Säkerheten det viktiga

Att Nordkorea nu skärper tonen igen och ställer in ett möte med Sydkorea, samt hoten om att ställa in det planerade toppmötet med Donald Trump, sker i ljuset av militärövningarna som Sydkorea och USA nu genomför tillsammans, och är därför inte helt oväntat.

Det är en markering från Nordkoreas sida att det inte är ekonomin som är det viktiga. Jag tror också personligen att man överdriver effekterna av sanktionerna. De påverkar, men det är inte de som tvingar Nordkorea till något förhandlingsbord. Nordkorea visar helt enkelt att den stora frågan är säkerhet, normalisering av relationerna och ett fredsavtal, säger han.

Enligt Swanström är vägen mot ett fredsavtal fylld av fallgropar och bakslag är att vänta. Däremot tror han fortfarande att toppmötet blir av.

Båda ledarna har lagt in så mycket personlig prestige i det här så att det finns en god sannolikhet att planeringen fortsätter. Men det är å andra sidan inte alls omöjligt att det fallerar, säger Swanström.

Han säger sig inte se några tecken från USA om att vilja kompromissa.

Det gör mig lite orolig. USA verkar vilja försöka pressa Nordkorea från Trumps sida för att visa sig starkt. Det tror jag inte väldigt långsiktigt leder till något konstruktivt.

Gissar på substanslöst möte

Ett möjligt resultat av toppmötet är att USA och Nordkorea kommer överens om en nedrustning på Koreahalvön. Trump har begärt in olika alternativ för att minska sin militära närvaro, enligt uppgifter till The New York Times. Swanström ser det som osannolikt, men inte omöjligt. Men Trump lär i så fall stöta på problem på hemmaplan, då både försvarshögkvarteret Pentagon och många i kongresser ser behov av en stark närvaro i Sydkorea för att ha en utpost mot Kina. Det riskerar också att få Japan att känna sig utsatt, och få landet att känna sig tvingat till en ökad militär kapprustning, möjligtvis på några års sikt med utveckling av egna kärnvapen.

Swanström gissar dock att toppmötet, om det nu blir av, blir ganska substanslöst, även om det kommer att framställas som det "bästa mötet någonsin" från Trumps håll.

Det är kanske det mest sannolika scenariot. Men Trump har överraskat förut, så man ska aldrig säga att det är omöjligt, säger han.