Libanon Myndigheterna i Libanon har stoppat pridefestivalen i Beirut, den enda i sitt slag i arabvärlden. Festivalen skulle ha pågått i en vecka men avbröts i dag efter att den drog i gång i lördags.

Anledningen är att organisatören Hadi Damien tagits in på förhör hos säkerhetstjänsten. Enligt ett uttalande från Damien uppmanades han att skriva på ett skriftligt avtal om att de resterande aktiviteterna som planerats in under veckan skulle stoppas, i utbyte mot att han skulle släppas fri. Damien uppger att han riskerade åtal om han inte skrev under.

Bland annat är det poesikvällar och samtal om sexualhälsa som nu stryks.

Libanon är generellt sett mer tolerant mot hbtq-rörelsen än andra arabländer, men även förra året tvingade myndigheterna arrangörerna att stryka ett evenemang från den första upplagan av Beiruts pridefestival.