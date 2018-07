Vid femtiden på onsdagsmorgonen upplevde två medarbetare på postterminalen i Malmö smärta och obehag i händerna. Terminalen spärrades av och den nationella bombgruppen tillkallades. De två anställda fördes till sjukhus, men skrevs senare ut med lindriga skador.

De som drabbades mår bra, men de är hemma i dag. Deras chef hämtade dem på sjukhuset i går och skjutsade hem dem och då mådde de efter omständigheterna bra, säger Maria Ibsén, pressansvarig på Postnord på torsdagen.

Extrapersonal under torsdagen

Allt arbete stod still under dagen och händelsen innebar att postutdelningen till postnummer som börjar på 20 till 29 uteblev.

Sent på onsdagskvällen hade de undersökt saken och letat efter eventuella farligheter. De har försäkrat oss att det inte hittat någonting som utgör en fara för någon, säger Maria Ibsén.

Extrapersonal sattes in för att hinna ikapp och postterminalen har extrapersonal även under torsdagen och en bit in på fredagen.

Människor som bor på de här postnumren kommer att få sin post under torsdagen, men det kommer att bli en viss fördröjning. Under fredagen räknar vi med att vara helt i kapp, säger Maria Ibsén.

Polisen säger att ärendet nu utreds som en arbetsplatsolycka men man vet fortfarande inte vad som låg bakom händelsen.