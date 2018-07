Olyckor En skogsbrand norr om orten Eggby mellan Skara och Skövde är under kontroll. Branden startade under en kraftledning och spred sig därefter in i terrängen över ett område som är tre hektar stort.

Larmet inkom vid elvatiden, men två timmar senare – vid ettiden – uppgav räddningstjänsten att det inte längre finns någon spridningsrisk, enligt Skaraborgs Läns Tidning.