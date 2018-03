En högtrycksrygg ligger kvar över landet även under påskhelgen, vilket leder till torra och soliga dagar på de flesta håll – men också ganska blygsamma temperaturer. I Skåne och Blekinge drar ett snöfall in under natten mot torsdagen, vilket kommer att skapa vinterkänsla mitt i påskfirandet.

Skärtorsdagen är ju en stor trafikdag så man får vara beredd på att det kan bli lite problematiskt i Skåne och Blekinge på torsdagsmorgonen, och ta det försiktigt, säger Lisa Frost, jourhavande meteorolog på SMHI.

Detta snöfall drar dock bort under natten mot fredagen. På fredagen kan även Gotland möjligen få lite snöbyar, men annars är det svaga vindar och riktigt soligt i stort sett i hela landet. Väldigt kalla nätter, men ganska sköna dagar.

Med solens hjälp finns det ändå möjlighet att vi kommer upp i ett par plusgrader främst i södra Sverige men också längs Norrlandskusten. Solen värmer ordentligt så hittar du en vägg i lä med sol kommer det säkert vara riktigt härligt och vårlikt även på de platser där vi har minusgrader, säger Lisa Frost.