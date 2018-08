I amerikanska medier beskrivs stämningen i maktens korridorer som spänd och upprörd, trots att de inspelningar som Manigault Newman hittills har publicerat egentligen inte innehåller något alltför graverande.

Den tidigare medarbetaren – som avskedades i december i fjol och nu marknadsför sin bok "Unhinged" om tiden i Vita huset – har anklagat presidenten för rasism och säger att hon har inspelningar där han använder "n-ordet".

Strikt telefonförbud

Men hittills har några sådana inte materialiserat sig. I stället har hon låtit omvärlden lyssna på hur stabschef John Kelly avskedar henne i Vita husets så kallade situationsrum – ett rum där privata telefoner och annan personlig elektronisk utrustning är strängt förbjudna. Utanför rummet finns skåp där tjänstemän kan låsa in sina telefoner, skriver nyhetskanalen CNN.

Det som upprör är således att inspelningarna ens finns. De är särskilt känsliga i ett Vita huset som allt sedan Trump flyttade in har tampats med läckor. I januari i år fattade John Kelly beslut om att förbjuda alla personliga mobiltelefoner i västra flygeln, där presidenten har sitt kontor. Medarbetare får antingen lämna telefonerna i sina bilar eller låsa in dem, innan de går in i västra flygeln, skriver bland andra Business Insider. Vita huset gör också genomsökningar för att hitta insmugglade telefoner.

Fler inspelningar?

De senaste dagarna har kängorna haglat mellan Manigault Newman och Vita huset. Trump har kallat sin tidigare medarbetare, som han lärde känna när hon deltog i hans dokusåpa "The Apprentice", för "sinnesrubbad" och "avskum". Presidenten säger också via Twitter att det "fruktansvärda" n-ordet inte finns i hans ordförråd.

Den avskedade hävdar att det finns fler inspelningar och säger att hon vill publicera dem för att skydda sig själv, "eftersom alla i Vita huset ljuger". I boken skriver hon bland annat att hon hört presidenten uttala rasistiska ord om sin rådgivare Kellyanne Conways make, som har filippinska rötter.