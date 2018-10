Under 2017 föll nära 67 000 personer så illa att de behövde läggas in på sjukhus. Av dessa var 70 procent 65 år eller äldre.

I Stockholms län skrevs drygt 2 900 personer per 100 000 invånare som är 65 år och äldre in på sjukhus. I Gävleborgs län var det drygt 1 700 personer.

Även för personer som är 80 år eller äldre finns stora skillnader mellan länen under perioden 2015–2017. Allt från 33 per 1 000 invånare till 84 per 1 000.

Källa: Socialstyrelsen