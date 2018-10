Bränder Branden i ett flerfamiljshus i Bredsand i Sundsvall är släckt. Den stora räddningsinsatsen har trappats ner, men de boende i huset får vänta på att komma hem.

Branden startade på tisdagsförmiddagen och spred sig snabbt över vinden, där räddningstjänsten lyckades begränsa elden. Inget släckningsarbete inleddes, i stället tilläts elden brinna under kontrollerade former. Några småbränder på balkonger fick dock släckas under dagen. Ingen kom till skada i branden.

Sent under eftermiddagen hade elden brunnit ut, men brandkåren kommer att vara kvar på plats över natten.

Glöd har trillat ner i ventilationsspringor och vi måste kontrollera så att inget händer, säger Lars Dolk på räddningstjänsten Medelpad.

Ett 60-tal lägenheter evakuerades, och de boende kommer att få tillbringa minst en natt på andra ställen.

Det finns ingen ström i huset och ingenting fungerar, och det tar ett litet tag att få igång allt. Vi hoppas att de kan komma tillbaka i morgon, säger Lars Dolk.