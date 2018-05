Sirus Dehdari, doktorand vid Institutet för Internationell ekonomi vid Stockholms universitet, har jämfört antalet varsel om uppsägningar med Sverigedemokraternas ökade väljarstöd 2006–2010 i olika områden.

Statistiken över varsel om uppsägningar kommer från Statistiska centralbyrån och inkluderar enbart varsel om uppsägningar av fem anställda eller fler. I statistiken rymmer även information om bland annat kön och utbildningsnivå och det är med hjälp av den informationen som Sirus Dehdari kunnat göra studien, tillsammans med statistik från Valmyndigheten.

Resultatet visar att det för svenskfödda med låg utbildning som fått varselbesked finns en korrelation med 50 procent. Frekvensen är ännu högre i områden där andelen lågutbildade utlandsfödda är högre än genomsnittet.

I definitionen utlandsfödd rymmer även andra generationens invandrare och i svenskfödd även de födda utomlands men med föräldrar födda i Sverige. Låg utbildning motsvarar en utbildning på enbart gymnasial nivå.

Enligt beräkningar av resultatet kan 31 procent av Sverigedemokraternas ökade väljarstöd förklaras av varsel om uppsägningar.

Källa: Economic Distress and Support for Far-right Parties – Evidence from Sweden