Det extremt varma vädret har orsakat omfattande solkurvor och spåren på den alternativa sträckningen via Älvsborgsbanan är inte körbara, enligt Trafikverket som på fredag eftermiddag av säkerhetsskäl beslutade att ställa in tågtrafiken på sträckan Göteborg–Herrljunga under helgen.

Det innebar att alla SJ-tåg mellan Stockholm och Göteborg skulle ha stoppats, med tusentals drabbade resenärer som följd.

Efter flera timmars förhandlingar mellan SJ och Trafikverket kom verket med ett nytt besked.

Vi har fattat ett nytt beslut om att ställa banarbetet på ordinarie järnvägsspår, dels på grund av solkurvorna, dels främst för att SJ haft så svårt att få fram ersättningstrafik, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

Intensiv trafikhelg

Beslutet om den inställda trafiken kom inför en intensiv trafikhelg med tusentals resenärer på väg till stora evenemang som fotbollslandskampen Sverige–Danmark, Stockholm maraton och musikfestivalen Summerburst.

Vi hade tagit hänsyn till evenemangen om vi hade vetat att det skulle vara 30 grader varmt i slutet av maj. Tågplanen förhandlades under hösten och beslutades i december, säger Bengt Olsson.

Det är nu oklart när banarbetena, som påverkar hela trafiksystemet, kommer att genomföras.

Nu måste vi titta på tågplanen, inte bara för SJ utan för alla tågbolag som trafikerar västra stambanan samt förgreningar, säger Bengt Olsson.

"Glada och tacksamma"

För SJ innebär beskedet en stor lättnad.

Helgen är räddad för våra 8 000 resenärer. Det kommer att bli en ny tidtabell som innebär att man kommer fram fortare än planerat. Nu kommer tågen att köra direkt till Göteborg, det blir en tidsvinst. Vi är otroligt glada och tacksamma över att Trafikverket insåg konsekvensen av stoppet för våra kunder, säger Annie Edwards, pressansvarig på SJ.

Resenärer kommer att informeras via sms och SJ:s hemsida.