Forskning Forskare vid Stockholms universitet har hittat tiotusentals bakterier per kvadratmeter i Stockholms tunnelbana, rapporterar SVT Nyheter. Forskarna samlar just nu in prover för att ta reda på vilka mikroorganismer som trivs i tunnelbanan genom att svabba på bänkar, rulltrappor och andra ytor.

Det är främst två sorters mikroorganismer som hittats. Dels det som vi ger av oss från huden och saliv, dels de som är inhemska och som alltså fanns i miljön sedan tidigare.

Men det finns ingen anledning att oroa sig över att bli sjuk av att åka tunnelbana, försäkrar forskaren Klas I Udekwu.

Man ska inte vara rädd för att röra vid ytorna. Vi har tittat på de här uppsättningarna och det är ingenting att vara rädd för, säger han till SVT Nyheter, och betonar att städningen i tunnelbanan håller väldigt hög klass.

Undersökningen är en del av projektet MetaSUB som pågår i städer i hela världen.