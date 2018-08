SMHI har utfärdat en klass 1-varning för mycket hårda vindbyar på upp till 23 meter per sekund längs Bohuskusten. Tusentals hushåll är strömlösa och enligt Sveriges Radio trafikredaktion har flera hundra träd blåst ner sedan lunchtid, rapporterar SR Ekot.

Det blåser på rätt bra. Det har varit ett kraftigt vindband in mot Bohuskusten där vi har de högsta vindstyrkorna, säger Marcus Sjöstedt, jourhavande meteorolog vid SMHI, till TT.

Djurpark stängde

Borås djurpark har tvingats utrymma efter att flera träd fallit på området. Även festivalen Way Out West har påverkats. Arrangörerna fick skjuta upp insläppet på grund av säkerhetsskäl och flera spelningar har ställts in, enligt Göteborgs-Posten.

Uddevallabron är avstängd med anledning av de kraftiga vindbyarna, något som orsakat långa bilköer.

Det har varit helt stopp i många timmar. De leder om trafiken till lite olika vägar, säger Thomas Johansson, presskommunikatör på Trafikverket, till TT.

Även på en rad mindre vägar i Västra Götaland rapporteras om nedfallna träd som har stor inverkan på trafiken.

Tågtrafiken drabbas

Tågtrafiken mellan Uddevalla och Strömstad har ställts in och bussar ersätter. Även tågtrafiken mellan Gårdsjö och Håkantorp har ställts in på grund av de kraftiga vindbyarna.

Enligt Vattenfalls hemsida är drygt 2 000 hushåll strömlösa i Västra Götaland och det gäller även för drygt 1 100 abonnenter hos Ellevio.

Under kvällen väntas vindbyarna avta enligt SMHI. Lågtrycket rör sig vidare längs Jämlandsfjällen och norska kusten. Ett stort område kring centralstationen i Oslo har spärrats av sedan takställningar lossnat, rapporterar nyhetsbyrån NTB. Flera tågsträckor har också stängts av på grund av blåsten och nedfallna träd.