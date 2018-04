Brott Tre personer har anhållits misstänkta för förberedelse till terroristbrott. Flera andra personer har hämtats till förhör, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

Säkerhetspolisen, med stöd av polisen, gjorde flera ingripanden under måndagsmorgonen på olika platser i norra Sverige och Stockholmsområdet.

"Säkerhetspolisen har under en tid följt de misstänkta personerna. Till grund för detta ligger Säkerhetspolisens underrättelsearbete inom ramen för arbetet med kontraterrorism. Förberedelserna för det misstänkta brottet har pågått under en tid, men i nuläget finns inga indikationer på att ett attentat var planerat att ske under de närmaste dagarna." skriver Åklagarmyndigheten vidare.

Säpo skriver i ett pressmeddelande att terrorhotnivån i Sverige är oförändrad och ligger på en trea på en femgradig skala, vilket betyder ett "förhöjt hot".