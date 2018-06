Brott Med hot om våld tvingade de tre männen in sitt offer i en bil vid järnvägsstationen i Halmstad och körde honom slutligen till en lägenhet i Göteborg. Genom att hota mannen med pistol och kniv försökte trion få offret att teckna lån via sin internetbank och beställa mobilabonnemang för att komma över telefoner. Männen ska även ha hotat med att kasta in en handgranat i offrets familjs bostad, skriver Halmstads tingsrätt i ett pressmeddelande.

Nu döms de tre männen – 22, 23 och 25 år gamla – av domstolen till fängelse i mellan fyra år och fyra år och tre månader för människorov och försök till utpressning, enligt domen. Männen är tidigare dömda för brott och ska även avtjäna resterande tid av de fängelsestraff som de är villkorligt frigivna från.

En 25-årig man, som körde bilen vid kidnappningen i februari i år, döms till fängelse i ett år för medhjälp till samma brott. Gärningsmännen ska även betala ett skadestånd på 85 000 kronor till offret.