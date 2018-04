Vi kommer att träffa dem i maj eller tidigt i juni och jag tror att båda parter kommer att visa varandra stor respekt och förhoppningsvis kommer vi att nå en överenskommelse om att kärnvapenavrusta Nordkorea, sade Trump innan ett möte med ministrar i Vita huset och tillade:

De har sagt det. Vi har sagt det. Förhoppningsvis blir det en relation som skiljer sig från vad den varit på många, många år.

Nordkorea har försäkrat USA att Kim Jong-Un är beredd att diskutera kärnvapenavrustning, enligt rapporter i amerikanska medier. Därmed har utsikterna till att ett toppmöte blir av stärkts.

Tidigare har Nordkorea skickat ungefär samma signaler via Sydkorea, men nu framfördes löftena direkt till USA, skriver The Wall Street Journal och The Washington Post.

CNN rapporterade i helgen att hemliga direkta samtal mellan USA och Nordkorea för att bereda väg för mötet nu pågår.

Det är än så länge oklart var det potentiellt historiska toppmötet är tänkt att äga rum. Sverige skulle kunna komma att bli värd för mötet, enligt olika rapporter, som också nämner bland annat Mongoliet som tänkbar mötesplats.

Efter tidigare mycket hårda tongångar mellan Donald Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong-Un inleddes en islossning i samband med vinter-OS i Sydkorea nyligen.