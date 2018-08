Om man kopierar Trumps retorik i ett land som saknar starka institutioner blir konsekvenserna betydligt värre än i USA, konstaterar Jonathan Lundqvist, ordförande i Reportrar utan gränser i Sverige, och fortsätter:

USA, till skillnad från många andra länder, har ju institutioner som fungerar. Tidigare presidenter som Richard Nixon har velat stänga medier men inte fått för domstolarna.

Upptrappning

Torsdagens protest i USA sker i form av egenformulerade artiklar på ledarplats. I uppropet, som initierats av The Boston Globe, uppmanas medier att ta ställning mot vad tidningen kallar "ett smutsigt krig mot den fria pressen" – oberoende av politisk färg eller allmän syn på presidentens politik.

"En central pelare i president Trumps politik utgörs av en utdragen attack gentemot den fria pressen. Journalister klassificeras inte som landsmän utan snarare folkets fiende", står det i tidningens torsdagsledare.

Vita huset har inte kommenterat massprotesten.

Manifestationen äger rum efter vad The Boston Globe har uppfattat som en upptrappning från presidentens sida. Under sin tid i Vita huset har Trump instiftat ett eget antipris för vad han anser är just falska nyheter. Gång på gång har han attackerat medier och kallat dem "falska nyheter" (på engelska: fake news) och "folkets fiende" samt pekat ut enskilda journalister och bolag.

CNN är falska nyheter. Jag svarar inte på frågor från CNN, sade han exempelvis vid en presskonferens i Storbritannien i juli.

Och vid ett politiskt massmöte i Pennsylvania i början av augusti pekade Trump på en grupp reportrar som bevakade evenemanget och sade att de "bara hittar på historier". Han kallade dem "falska, falska avskyvärda nyheter", skriver tidningen The New York Times i sin motivering till varför de deltar i protesten.

Vill inte se "offer"

Jonathan Lundqvist tycker att det är bra att medieföretagen är tydliga i sin kritik mot presidentens "skrämmande retorik", men betonar samtidigt vikten av att journalister inte gör sig till offer.

Trump är en möjlighet för journalistiken att visa sig från sin bästa sida, att bevisa sig. God journalistik ska inte vara beroende av medgörliga makthavare, tvärtom ska den exponera just motsträviga makthavare, säger han.

Reportrar utan gränser varnade tidigare i år för ökade digitala trakasserier mot journalister globalt. Om Trumps retorik legitimeras och börjar användas av ledare i länder som saknar USA:s demokratiska grundpelare – vilket redan har skett i bland annat Filippinerna – kan det få allvarliga konsekvenser och leda till att pressfriheten bli än mer utsatt.

Risk för export

Exportverkan är reell. Den kan jämföra med hur USA:s antiterrorlagstiftning under början av 2000-talet spreds till länder som var svagare rättsstater. Etiopien kopierade den rakt av och använde den för att exempelvis sätta Martin Schibbye och Johan Persson i fängelse, säger Lundqvist.

Samtidigt instämmer han i konservativa The Wall Street Journal resonemang om att även president Trump har grundlagsskyddad rätt att säga sin mening. Tidningen har valt att inte delta i protesten och rackade i en giftig ledare i måndags ned på initiativet. Till skillnad från The Boston Globe anser tidningen inte att Trumps retorik är ett påhopp mot grundlagens första tillägg, den som garanterar religions-, yttrande-, mötes- och pressfrihet.