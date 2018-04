Brott En person har hittats död i en bostad i östra Göteborg, skriver polisen på sin hemsida.

Larmet kom in till polisen på söndagsmorgonen och en förundersökning om mord alternativt dråp har inletts. Men exakt vad som har hänt är oklart.

I lägenheten fanns också tre andra personer, som alla först togs in till förhör. Senare under kvällen anhölls de av en jouråklagare, misstänkta för mord. Bevisen räckte dock inte för en av de tre och den personen har under kvällen släppts. Det skriver tidningen GP.

På grund av de rådande omständigheterna kan man inte utesluta brott och då är vi skyldiga att inleda en förundersökning, säger Christer Fuxborg, presstalesperson vid polisregion Väst, till TT.

Polisens tekniker inledde vid 13-tiden på söndagen en undersökning av bostaden.