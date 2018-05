Brott Två män har begärts häktade misstänkta för en grov våldtäkt i Malmö under valborgsmässoafton. Ytterligare tre män är anhållna i samma ärende.

Samtliga fem greps under helgen. Brottet ska ha skett under valborgsmässoafton i en lägenhet i Malmö och brottsoffret är en kvinna som är över arton år. I övrigt vill polisen inte gå in på detaljer, med hänvisning till den pågående utredningen.

Det råder stark sekretess för alla inblandade. Vi arbetar väldigt intensivt med ärendet, säger åklagare Lena Körner.

De två som har begärts häktade är en 35-årig man och en 56-årig man, enligt polisen.

Under hösten har flera utomhusvåldtäkter anmälts till polisen. Enligt åklagaren ser man ingen koppling mellan dessa ärenden och helgens gripanden.

Vi kan inte se några kopplingar till dessa, detta är en händelse som vi utreder nu, säger Lena Körner.