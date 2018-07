I dag är de två italienska planen i Kårböle och vattenbombar, berättar Patrik Jansson, MSB:s talesperson för den särskilda organisationen för bränderna.

Det brinner för fullt där, men läget är stabilt. De håller begränsningslinjerna, säger han.

Mora hade hoppats på flyg

Just nu är dessa plan de enda aktiva eftersom de två franska vattenbombningsplanen har fått lov att åka hem till Frankrike.

Både besättning och plan har varit i luften så länge nu, så de behöver bytas ut. På fredag kommer två nya plan därifrån, säger han.

Till kvällen anländer de portugisiska plan som har varit på ingång under flera dagar. De är små och måste mellanlanda så att besättningen får vila, enligt Patrik Jansson.

De kommer att stationeras i Örebro och kan vara insatsberedda i morgon.

Mora hade hoppats på att få vattenbombningsplan under dagen, men så blir det inte. Läget i Trängslet är vid lunchtid på onsdagen fortfarande känsligt, enligt Patrik Jansson. En stor del av personalstyrkan i Mora kommer utifrån.

I Ragunda och Bräcke, däremot, är branden nu under kontroll. Under torsdagen kommer ansvaret att lämnas över från räddningstjänst till markägare. Men de polska brandmännen blir kvar under dagen, säger Patrik Jansson.

I Västernorrland, där det har brunnit utanför Härnösand, är nu elden under kontroll. MSB har släppt den branden som fokusområde.

Ny brand i Dalsland

Under tisdagen uppstod en ny brand i Kroppefjäll i Dalsland. Två brandflyg kallades dit tillsammans med två helikoptrar, som vattenbombade branden. Patrik Jansson säger att branden var bekämpad på tisdagskvällen.

Det var det snabba ingripandet som gjorde att den branden redan nu är inne i ett eftersläckningsläge.

Vid lunchtid på onsdagen finns 25 ärenden som klassas som brand i terräng, enligt SOS Alarm. De sju viktiga meddelanden till allmänheten om de bränder som har varit aktiva en tid är fortfarande aktuella. Två av dessa rör samma område – Trängslet i Dalarna.

SOS Alarm fick in 10 820 anrop under tisdagen, vilket är betydligt fler än under en vanlig sommardag.