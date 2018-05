Räkna med en del förseningar och inställda tåg till och från Stockholm i dag. Bara två av fyra spår är öppna sedan en kontaktledning rasat ner på spåren norr om Upplands Väsby i går.

Fjärrtågen och snabbtågen prioriteras och det kan bli en del inställda och försenade regional- och pendeltåg, säger Yasmine Boulechfar vid Trafikverkets pressjour.

Hon hänvisar till respektive tågbolag eller till Trafikverkets sajt för mer detaljerad information.

Prognosen är att alla fyra spår ska öppnas under eftermiddagen, men det finns inget klockslag satt. Under onsdagen var det helt stopp i tågtrafiken norr om Stockholm under drygt sex timmar.

Arlanda Express skriver på sin sajt att tågen till flygplatsen går med halvtimmestrafik tills vidare.