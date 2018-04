• Den 19 december 2016 körde en lastbil in i en folkmassa på en julmarknad på Breitscheidplats i västra Berlin. Tolv människor dödades och ett femtiotal personer skadades. Lastbilen kördes av 24-årige Anis Amri, som kapat den tidigare under dagen. Han hade svurit trohet till terrorrörelsen IS. Fyra dagar efter dådet sköts Amri ihjäl av polis i italienska Milano, dit han tagit sin tillflykt.

• Den 21 oktober 2017 skadades åtta personer när en 33-årig man gick till angrepp med en kniv i München. Enligt polisen misstänks inga politiska eller religiösa motiv.

• Den 28 juli 2017 dödades en person och sex skadades när 27-årig islamistisk extremist angrep dem med kniv på en stormarknad i Hamburg. Mannen greps efter attacken och dömdes nyligen till livstids fängelse.

• Den 24 juli 2016 sprängde sig en 27-årig man till döds i Ansbach. Tolv personer skadades i dådet, som av Bayerns inrikesminister beskrevs som "ett äkta islamistiskt självmordsattentat". 27-åringen hade svurit trohet till IS.

• Den 24 juli 2016 dödade en man beväpnad med en machete en kvinna i Reutlingen. Ytterligare två personer skadades. Mannen greps direkt. Enligt utredare fanns det inga terrorkopplingar utan dådet tros ha berott på svartsjuka.

• Den 22 juli 2016 sköt en 18-årig man ihjäl nio personer i ett köpcentrum. 18-åringen sköt sig själv efteråt. Han hade vårdats för psykiska problem.

• Den 18 juli 2016 gick en 17-årig pojke till attack mot passagerare ombord på ett tåg i Würzburg. Han var beväpnad med yxa och kniv. Fem personer skadades, varav två allvarligt, innan han sköts till döds av tysk polis. 17-åringen hade jihadistsympatier.

• Den 17 september 2015 sköt polisen i Berlin ihjäl en man som angrep en kvinnlig polis med kniv. Polisen skadades svårt. Mannen var tidigare dömd för medlemskap i en terrororganisation.

• Mellan juli och november 2015 genomförde en högerextrem grupp flera attentat i östra Tyskland. Bland annat kastades tre sprängladdningar in genom ett fönster på ett boende för asylsökande.