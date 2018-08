Efter en torr sommar är åsksäsongen nu här. Lördagskvällen bjuder på blixtar och rusk, för senare under kvällen letar sig ovädret, som just nu befinner sig över södra Östersjön, in mot Skåne. Under natten når ovädret Blekinge.

Det kommer bli åska under kvällen, säger Ibrahim Al-Mausawe, meteorolog vid SMHI, till TT.

Vattnet är fortfarande varmt och på kvällen på natten när det blir varmare över vattnet får åskan energi att fortsätta växa hela natten.

Även Öland, Gotland och delar av Småland har åskoväder att vänta.

Under söndagen drar åskan och skurarna vidare upp längs med ostkusten till Stockholmstrakten och vidare norrut.

Men det blir mer i form av skuraktivitet och Norrlandskusten kan få lite kraftigare skurar, säger Al-Mausawe.

En klass 1-varning har utfärdats för Skåne och Blekinge – vilket innebär en väderutveckling som kan medföra vissa risker för allmänheten och vissa störningar i viktiga samhällsfunktioner. Efter den varma sommaren råder torka i skog och mark, och SMHI varnar dessutom för skogsbrand i Blekinge.