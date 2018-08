Efter några soliga månader kommer nu sommarstormen till Sverige. I praktiken innebär en klass 2-varning vindar på en hastighet mellan 25 och 30 meter per sekund, vilket medför en risk för kringflygande föremål, skador på byggnader och störningar i el- och teleförsörjning.

Under fredagsmorgonen kommer vinden nå upp till stormnivåer ute på Skagerack som sedan når kustlandet under eftermiddagen. Det här är kraftiga vindbyar och man bör iaktta försiktighet, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI.

Om man är på festivalen Way out west i Göteborg är det bra att vara medveten om att det är mycket människor och lösa föremål på en och samma plats.

Blåsigt i hela landet

Stormen kommer att avta under eftermiddagen och kvällen men det kommer att vara fortsatt blåsigt fram till lördag i både Götaland och Svealand. Under lördagen drar de hårda vindbyarna istället in över Norrland.

Helgen kommer även att bjuda på kallare och blötare väder än tidigare. Svalare västliga vindar har redan bidragit till lägre temperaturer och ett åskoväder under natten till torsdag.

Uppehåll nästa vecka

I västra Svealand och Västra Götaland har temperaturerna sjunkit under 30-gradersstrecket till runt 25 grader. I helgen kommer ny sval luft även att röra sig in över östra Svealand och östra Götaland samtidigt som skurar väntas dra in över landet västerifrån, vilket främst påverkar västra Svealand och västra Norrland.

Det är framför allt i helgen som vädret blir ostadigt. Redan i början av nästa vecka väntas några dagar av uppehållsväder, men enligt vår senaste prognos kommer den varmaste luften att hålla sig söder om landet, säger Charlotta Eriksson.