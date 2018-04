Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv, säger en av dem som förhörs i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.

I över en månads tid har rätten bit för bit gått igenom vad som hände under vansinnesfärden i centrala Stockholm, som under utredningen delats in i olika zoner. Under onsdagen ligger fokus på den sista zonen, kallad F, som avser kosmetikaavdelningen på varuhuset i hörnet Drottninggatan/Mäster Samuelsgatan. Det var där den terroråtalade Rahkmat Akilov kraschade in med lastbilen.

Hyllor rasade

Åklagaren Hans Ihrman anser att Akilov här har gjort sig skyldig till 15 fall av framkallande av fara för annan och flera av målsägare vittnar om skräcken de kände den 7 april förra året. De berättar om hur de plötsligt hörde ett kraftigt brak, hur hyllor rasade, saker kastades omkring och människor flydde i panik.

Jag vände mig till min kollega och skrek ”spring för livet”, säger en av målsägarna, som arbetar i varuhuset.

En annan kvinna berättar om hur hon ramlar medan hon försöker fly, och inte kan ta sig upp.

Jag ligger kvar. . . Och tror att jag kommer att dö, säger kvinnan.

Största kränkningen

Flera berättar hur de efter händelsen mått mycket psykiskt dåligt och att de känner sig rädda och otrygga när de rör sig ute i samhället.

Det är den största kränkningen i mitt liv, säger en kvinna som också vänder sig till Akilov under sitt förhör.

Jag hoppas att han förstår vidden av det som han har gjort.

Kommande förhandlingsdagar ska anhöriga till dödsoffren höras. 26 april inleds åklagarens slutanförande.