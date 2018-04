Sverige och Danmark är värdländer för European Spallation Source (ESS) som håller på att byggas i Lund. Byggkostnaden blir 1,84 miljarder euro, varav värdländerna ska stå för nästan hälften.

Syftet är att skapa neutronstrålar, som kan användas i utforskandet av olika material. Förhoppningen är att det ska leda till framtida upptäckter inom exempelvis nanoteknologi, life science, läkemedelsområdet, materialvetenskap och experimentell fysik.

Anläggningen ska vara färdig att tas i bruk år 2023.

Källa: ESS

FN:s säkerhetsråd har totalt 15 medlemsländer. Fem av dem är permanenta medlemmar och har vetorätt: Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA.

De andra medlemländerna röstas in två år i taget och på en sådan plats sitter Sverige under 2017 och 2018. Övriga nio medlemsländer just nu är: Bolivia, Elfenbenskusten, Ekvatorialguinea, Etiopien, Kazakstan, Kuwait, Nederländerna, Peru och Polen.

Alla FN:s medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och att genomföra dem.

Säkerhetsrådet ägnar sig enbart åt frågor som rör fred och säkerhet. Säkerhetsrådet har rätt att å alla FN:s medlemsländers vägnar agera för att bibehålla internationell fred och säkerhet.

Källa: www.un.org/en/sc

USA: Nikki Haley

Ryssland: Vassily Nebenzia

Kina: Ma Zhaoxu

Frankrike: François Delattre

Storbritannien: Karen Pierce

Sverige: Olof Skoog

Bolivia: Sacha Sergio Llorentty Soliz

Ekvatorialguinea: Anatolio Ndong Mba

Etiopien: Tekeda Alemu

Kazakstan: Kairat Umarov

Kuwait: Mansour Ayyad SH A Alotaibi

Nederländerna: Karel J.G. van Oosterom

Peru: Gustavo Meza-Cuadra

Polen: Joanna Wronecka

(Elfenbenskustens FN-ambassadör har nyligen avlidit)