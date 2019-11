Minst två personer har dött i protesterna som drog i gång när priset på bensin i fredags höjdes med drygt 50 procent samtidigt som ransoneringskort infördes. Protesterna fortsatte under lördagen och spreds till minst 40 iranska städer, enligt statliga medier.

40 personer har gripits i staden Yazd efter att ha drabbat samman med polis, rapporterar den halvstatliga nyhetsbyrån Isna på söndagen.

Exakt när personerna frihetsberövades framgår inte, men det skedde nyligen enligt nyhetsbyrån.

Efter förändringen av bensinpriset har en del människor uttryckt sitt motstånd med lugna sammankomster, men sedan vandaliserade några, som till största del var icke-infödda och inte kommer från Yazd, med ont uppsåt delar av staden Yazd, säger Mohammad Hadadzadeh, åklagare i delstaten, enligt Isna.

Stöds av högste ledaren

Prishöjningen kommer efter en längre tid av ekonomisk oro i landet som haft svårare att sälja sin olja sedan USA drog sig ur kärnenergiavtalet, som slöts med Iran 2015, och återinförde sanktioner. Beslutet motiveras med att vinsten från prishöjningen ska delas ut till befolkningen.

Beslutet stöds av Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei.

Vissa människor blir såklart upprörda av det här beslutet, men att skada och sätta eld på byggnader är inget som normala människor gör, det gör huliganer, säger han i en statlig tv-sändning enligt nyhetsbyrån AFP.

Under lördagen spreds overifierade bilder, som sägs visa hur demonstranter sätter eld på byggnader och polisfordon och människor som skanderar "död åt diktatorn", på sociala medier. Även bilder på hur porträtt av Ali Khamenei brändes spreds.

Inläggen har avfärdats som falska nyheter i statliga medier och "fientliga medier" har anklagats för att överdriva omfattningen av demonstrationerna.

Kort efter kom beskedet att internet begränsas under 24 timmar i Iran efter ett beslut av Högsta nationella säkerhetsrådet i landet, rapporterar Isna.

Bekräftar nedstängning

Netblocks, en hemsida som övervakar nättjänster, bekräftade på lördagskvällen att internet i landet strypts.

"Bekräftat: Iran är nu i närmast en total nationell nedstängning av internet", skriver Netblocks på Twitter.

Internetanvändningen låg på sju procent i landet jämfört med normala nivåer, enligt Netblocks.

Bensinpriserna i Iran är kraftigt subventionerade. Det låga priset, som låg på drygt en krona per liter i oktober i år enligt en genomgång av Bloomberg , har också delvis klandrats för att ha lett till en odisciplinerad användning vilket bidragit till landets problem med föroreningar, skriver The New York Times.