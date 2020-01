Först ut i världen med att träda in i nästa decennium var de små önationerna Samoa och Kiribati mitt ute i södra Stilla havet. Vid klockan 11 svensk tid ringde man in det nya året och i huvudstaden Apia i Samoa sköts nyårsraketer.

Efter Samoa var det dags för Nya Zeeland som firade in det nya året klockan 12 svensk tid.

Två timmar senare hade turen gått till Sydney i Australien. Över 100 000 fyrverkeripjäser fördelat på tre fyrverkeriuppvisningar firade in 2020, trots att många krävt att fyrverkerierna skulle ställas som en följd av de svåra bränderna i landet.

|

Tänder rökelse

I Japan samlades människor i tempel och tände rökelse och bad böner för det nya året, som även innefattar sommar-OS i Tokyo, skriver The Guardian. En timme senare firade Hongkong nyår, men fyrverkerierna vid Victoria Harbour hade ställts in av säkerhetsskäl.

I Nordkoreas huvudstad Pyongyang samlades människor för att lyssna på en konsert och en strikt koreograferad dansuppvisning ackompanjerad av fyrverkerier. I grannlandet i söder flockades sydkoreaner för traditionella klockringningsceremonier som markerar starten på det nya året.

I Paris brukar 250 000–300 000 människor samlas på Champs Élysées för att fira in det nya året, och många tog sig trots transportstrejken – som pågått i drygt tre veckor – dit för att betrakta fyrverkerierna.

|

Vid midnatt i London bjöds det som vanligt på fyrverkerier på Themsen och även klockringning från Big Ben, som varit tyst en längre tid till följd av renovering.

Fyrverkeriförbud

|

I Berlin samlades som vanligt hundratusentals människor vid Brandenburger Tor. På scenen uppträdde bland annat svenska Mando Diao och staden bjöd på fyrverkeri. Nytt för i år var förbudet att skjuta raketer och smällare runt Brandenburger Tor och två andra platser i Berlin. Omkring 140 poliser hade beordrats ut för att se till att förbudet efterlevdes, enligt tyska nyhetskanalen ntv. Även i München och Hamburg och flera andra tyska städer har privata fyrverkeriet förbjudits av miljöskäl och för att få stopp på olyckorna med pyrotekniken.

I New York fylldes gatorna traditionsenligt kring Times Square, där nyåret skålades in klockan 06, svensk tid, under ett stort säkerhetspådrag. Över 1,3 ton konfetti sprutades ut över nyårsfirarna som också fick se uppträdanden av bland andra Post Malone och Alanis Morissette.

|

Då hade de omkring tre miljoner människorna på Copacabana i Rio de Janeiro redan klingat i glaset för det nya decenniet i två timmar.