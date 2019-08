Philip Manshaus häktas i fyra veckor, beslutar Oslo tingsrätt enligt nyhetsbyrån NTB. Han kommer att ha brev- och besöksförbud samt tillbringa de två första veckorna i full isolering.

Manshaus log när han anlände till sal 250 i Oslo tingsrätt. Runt bägge ögonen syntes blåmärken och han hade tydliga sår på halsen. Utanför salen – som byggdes specifikt för rättegången mot Anders Behring Breivik – trängdes ett stort pressuppbåd och polisen hade personal på plats både i och utanför rätten.

Manshaus har under förhör nekat till att svara på frågor men gav inför häktningsförhandlingen sitt medgivande till att upphäva det fotoförbud som normalt råder i rätten. Häktningsförhandlingen genomfördes dock på polisens begäran bakom stängda dörrar.

Efter att de avslutats meddelade Manshaus advokat Unni Fries att hennes klient begär att släppas på fri fot.

Han har inte erkänt brott, och för övrigt har han nyttjat sig av rätten att inte behöva förklara sig, sade Fries till reportrar på plats i Oslo tingsrätt.

Hyllat masskjutningar

Kort efter att han gripits framkom att Manshaus på internet hyllat flera masskjutningar med högerextrema motiv, bland annat massakern i El Paso i USA och moskéskjutningarna i Christchurch i Nya Zeeland.

Ett inlägg, som publicerades kort före moskéattacken, ska ha avslutats med orden "Valhalla väntar".

Under en presskonferens på måndagen bekräftade polisen uppgiften att de tidigare fått tips om Manshaus. Polisen beskriver tipset, som kom för runt ett år sedan, som så pass vagt att man valde att inte följa upp det.

Minnesstund för styvsyster

Under måndagen har Bærums kommunledning hållit krismöte för att diskutera vilka åtgärder som ska sättas in under kommande veckor, i skolor liksom i muslimska miljöer.

Det blir viktigt att ta hand om alla inblandade under dagarna och veckorna som kommer, säger kommunordförande Lisbeth Hammer Krog (H) till VG.

Philip Manshaus misstänks även ha mördat sin 17-åriga styvsyster som efter moskéattacken hittades död i den lägenhet där han bott.

I morgon kommer skolan där flickan var elev att flagga på halv stång och en minnesstund kommer att arrangeras, enligt NTB.