Det vi konkret har gjort är att vi har skickat in en jävsanmälan avseende åklagarna till Ekobrottsmyndigheten. Det är anmärkningsvärt och väldigt sällsynt, säger advokat Edward Lundqvist.

Han företräder en av de tre huvudåtalade i den så kallade högskoleprovsligan, eller "HP Hjälpen" som fuskleverantörerna själva kallat sig, som i januari i år dömdes av en jävig tingsrätt till fängelsestraff. Göta hovrätt ansåg att domaren i målet var jävig på grund av uttalanden han gjort vid ett juristklubbsmöte som uppfattats av en utomstående advokat.

Uttalande i medier

TT har tagit del av jävsanmälan mot åklagarna som lämnades in under måndagen. I den hävdar den misstänkte 27-årige mannen via sin advokat att åklagarna inte gick vidare med uppgifter om att det fanns fler inblandade personer i fusknätverket och han inte hade den centrala roll som åklagarna påstod.

Enligt anmälan upprättades ett åklagardirektiv under utredningen där det framgår att någon annan tog bilder av provet på provdagen, och att man eventuellt skulle kunna identifiera vilka som varit provledare vid tillfället.

"Utrymme finns emellertid inte att låta utredningen växa ytterligare", står det i direktivet.

Edward Lundqvist vänder sig också mot uttalanden som åklagaren har gjort i medier om att de letade efter indikationer på om det skulle finnas fler huvudmän men att de kom fram till att det fanns inga andra.

"Inte gått rätt till"

Enligt försvaret har de vid upprepade tillfällen begärt ut material från den så kallade slasken, det överskottsmaterial som samlas in under utredningen men som inte presenteras i förundersökningen, utan att få del av åklagardirektivet. Efter att Edward Lundqvist påpekat att materialet inte kunde vara allt så fick försvaret slutligen ta del av uppgifterna.

Min klient har sagt att det finns flera andra. Nu visar det sig att det fanns underlag för det hos polis eller åklagare men vi fick inte ta del av det. Det är en huvudinvändning: varför fanns det inte i förundersökningen eller i slasken?

Här har det inte gått rätt till, fortsätter han.

Lundqvist kräver nu att åklagarna antingen ska bytas ut eller stängas av för att, som han anser, få en korrekt och rättssäker process när rättegången tas om i tingsrätten. TT har sökt åklagarsidan för en kommentar.