Vid 03.47 får polisen ett samtal från en kvinna som sett en man gå runt med en pistol i Vasastan. Patruller skickas minuter efter detta till platsen.

På vägen dit får patrullerna information om att man haft ett annat ärende i närheten av den aktuella adressen, där en man med vapen hotat att skjuta polis. Den mannen är markerad som farlig av polisen.

En patrull, som insatsledaren färdas med, träffar Eric Torells pappa när de kör runt i det aktuella området. Han berättar att han letar efter sin son, som rymt från bostaden någon gång under morgonen.

En av patrullerna går in på innergården på den aktuella adressen för att leta efter anmälaren, men beslutar sig för att lämna gården via en portal genom väggen. På väg ut stöter de på den man som anmälaren ringt om, alltså Eric Torell. Poliserna uppfattar inte att mannen de ser håller i en låtsaspistol och har Downs syndrom, utan tolkar situationen som mycket hotfull och backar tillbaka in på gården. Torell går efter, och höjer vapnet mot dem. 04.07 skjuter poliserna mot honom, i vad de uppfattar som nödvärn.

Vid 04.48 ringer Eric Torells pappa polisen och anmäler sin son försvunnen. Han får svaret att polisen kommer att avvakta lite med att kolla av området, då de haft en "händelse i city, som gör att vi har ganska ansträngt just nu". En stund senare får pappan beskedet att det är hans försvunne son som skjutits till döds av polisen.

Källa: Polisens förundersökning