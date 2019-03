Ardern uppger att principiella beslut har fattats och förändringarna ska tillkännages nästa vecka.

Vice premiärminister Winston Peters, vars parti New Zealand First tidigare motsatt sig skärpta vapenlagar, stod vid Arderns sida under presskonferensen.

Verkligheten är att klockan ett i fredags eftermiddag förändrades vår värld för alltid och det måste också våra lagar, sade han.

Den misstänkte Christchurch-terroristen Brenton Tarrant har avskedat sin advokat och uppges vilja företräda sig själv i domstol, skriver New Zealand Herald.

Det har väckt oro för att Tarrant kan komma att utnyttja kommande rättegång för att försöka föra ut extrema åsikter.

Tarrants tidigare advokat, Richard Peters, säger till tidningen att Tarrant verkar vara mentalt stabil. Peters säger att hans uppdrag att företräda Tarrant avslutades i lördags.

På måndagen framträdde en 18-åring i nyzeeländsk domstol anklagad för att ha spridit en film från dådet vid al Noor-moskén i Christchurch. 18-åringen ska även ha publicerat en bild från moskén med texten: "mål avklarat".

18-åringen riskerar 14 års fängelse för varje åtalspunkt.