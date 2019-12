Milt väder och stor chans till sol och senare klar himmel. Det är prognosen för årtiondets sista dag i landets södra halva.

Framåt tolvslaget kommer det in lite mer moln över Svealand och södra Norrland, men i Götaland ser det ut att bli fortsatt klart. Möjligtvis kan det lokalt bli lite dis, säger meteorolog Max Lindberg Stoltz vid SMHI.

I delar av Norrland lär det dock falla snö när 2019 blir 2020.

Delar av södra Norrland får lite snö. I norra Norrland kommer det snöfall västerifrån under dagen och det nederbördsvädret breder ut sig under nyårsdagen. Men i söder blir det klart. Under dagen är det egentligen bara i fjällen som det blir mer moln, säger Max Lindberg Stoltz.

För just Norrlandsfjällen varnar SMHI för hård vind och snöbyar. Vinden kommer att vina under hela nyårsafton, men ökar i styrka under kvällen och forsätter in på det nya året.

Det ser ut att bli mer utbrett natten mot onsdag. Den kraftigaste vinden kommer och går, men det är på hög terräng och kalfjäll som det blåser som mest, säger Max Lindberg Stoltz.

Götaland och Svealand kan under dagen räkna med milt väder och några plusgrader, även senare vid tolvslaget. Temperaturen sjunker gradvis ju längre norrut man kommer och i norra Norrland blir det runt tio minusgrader under det närmaste dygnet.

Under natten mot nyårsdagen kan det bli frost i hela landet, och de som ger sig ut på vägarna uppmanas att vara uppmärksamma på halka.