På väg in till måndagens utrikesministermöte i Bryssel uttrycker Jeremy Hunt försiktigt hopp om en snar tredje omröstning om Mays utträdesavtal med EU.

Vi hoppas det, men vi måste vara säkra på att (röst)siffrorna finns där, säger utrikesministern.

May lade första gången fram sitt avtal inför det brittiska parlamentet i januari och förlorade då med 230 rösters marginal. Vid ett andra försök i förra veckan krympte förlustmarginalen till 149. Regeringen hoppas nu kunna övertyga ytterligare en mängd motsträviga parlamentsledamöter att byta sida inför veckans EU-toppmöte i Bryssel på torsdag och fredag.

Rees-Mogg säger ja?

Konservative ärkebrexitören Jacob Rees-Mogg är en av de som nu funderar på vad som är bäst att göra.

Hur dåligt det än är så innebär fru Mays avtal att vi juridiskt lämnar EU. Om det här förstörs nu kommer vi aldrig få en ny chans att rösta, säger Rees-Mogg i radiokanalen LBC.

Han väntar främst på att höra om nordirländska unionistpartiet DUP godkänner avtalet. Då kan han också ge sitt stöd. Samtidigt hoppas han fortfarande på ett avtalslöst utträde.

Nu är frågan om ett avtalslöst utträde fortfarande är realistiskt. Jag är orolig för att premiärministern, trots sina tidigare åtaganden, är fast besluten att stoppa ett avtalslöst utträde och att det antingen är hennes avtal eller någon form av kvarstannande som gäller, säger Rees-Mogg.

Kort förlängning?

Om Storbritannien hinner rösta igenom avtalet senast på onsdag har May lovat att be om en förlängd förhandlingstid med EU till maximalt den 30 juni för att rent praktiskt hinna genomföra all brexitlagstiftning.

Om avtalet inte godkänns – eller inte förs fram till omröstning före toppmötet – väntar å andra sidan en tuff diskussion med övriga EU-länder som inte är förtjusta i att bara förlänga det nuvarande dödläget utan tydliga besked om vad förlängningen är till för.

Jeremy Hunt lovar ändå att regeringen dessförinnan ska göra allt i sin makt.

Vi kommer att göra allt vi kan för det här, för det är vad folk röstade för och vad vi har lovat att leverera, säger utrikesministern i Bryssel.