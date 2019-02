Blåvalens migration mot norr och favoritmaten krill är känd sedan länge. Men hur valen väljer vart den ska och när den ska färdas på sin årliga rutt har varit ett mysterium.

I en studie, publicerad i den amerikanska vetenskapstidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), har forskare undersökt 60 valars rörelsemönster under de senaste tio åren. De har sedan jämfört den datan med när krillens främsta näringskälla fytoplanktonen blommar, och slutsatsen är att valen navigerar efter minnet.

De använder minnet, säger Briana Abrahams vid National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i USA.

De använder sig av förväntningar om när krillen kommer, kunskap de har odlat fram genom erfarenheter över tid. På så sätt kommer de fram vid den tid då krillen normalt kommer, snarare än hur förutsättningarna är vid just den tidpunkt de ger sig av.

Förbättrar oddsen

Väder och skiftningar i världshaven gör att det är svårt för valar och fiskar att förutse exakt när något kommer att hända, och fytoplanktonens blomning kan inte spås med exakthet från år till år. Men till skillnad från flera landlevande migrerande djur gör valen aldrig några avstickare eller omvägar på sin färd.

Vi tror att valen måste använda sig av minnet, eller sina egna erfarenheter, för att få så stor chans som möjligt att pricka rätt i tiden, säger Abrahams.

Det är ett sätt för dem att förbättra sina odds genom att gå på vad som är normalt.

Klimatförändringar ett problem

Navigeringen med hjälp av minnet kan dock bli ett problem för blåvalen, då klimatförändringarna gör att krillens ankomst förskjuts och allt oftare sker utanför den normala tidpunkt valarna vant sig vid.

De stora förändringarna kommer så mycket snabbare än vad valarna eller andra djur någonsin har behövt anpassa sig efter tidigare, säger Briana Abrahams.