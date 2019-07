1978 studerade den då 20-åriga Ursula von der Leyen ekonomi på universitetet i Göttingen, i den tyska delstaten Niedersachsen. Samma delstat där hennes far – kristdemokraten Ernst Albrecht – var ministerpresident.

Samtidigt stod Röda arméfraktionen på höjden av sin ryktbarhet, och via polisen fick hushållet Albrecht veta att terroristorganisationen hade familjen i sitt sikte. Men det var inte fadern Ernst som var måltavlan – utan dottern Ursula.

Vid den tidpunkten var hotet från Röda arméfraktionen högst konkret, och många vid universitetet i Göttingen sympatiserade med gruppen, säger von der Leyen i en intervju hon gav till Die Zeit 2016 och som nu refereras av brittiska Telegraph.

Ställd inför ett val

Den unga politikerdottern ställdes inför ett val:

Antingen kunde jag flytta till Braunschweig med personskydd dygnet runt eller så kunde jag byta namn och flytta till London.

Hon valde det senare. Och ångrade sig aldrig.

För mig var London sinnebilden för modernitet. Uppbrott, livsglädje, att testa allting i alla riktningar. Det gav mig en inre frihet som jag fortfarande har kvar. Och en annan ska som jag burit med mig: insikten att olika kulturer kan leva tillsammans utan problem.

Bristande studiefokus

Under sitt självvalda alias Rose Ladson läste hon ett år vid London School of Economics. Sedermera bytte kvinnan som nu bara är en omröstning bort från att bli ny EU-bas bana till medicin. Kanske en följd av bristande studiefokus under sejouren i fristaden?

Jag levde mycket mer än jag studerade. Inga detaljer, tack, säger Ursula von der Leyen.