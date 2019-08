Han förnekar i stort, inte omständigheterna eller händelseförloppet, men han bestrider ansvar, säger hans försvarsadvokat Soroush Shahram, när rättegången inleds i Malmö tingsrätt.

Därför vill han inte betala skadestånd till de tio personer som begärt det efter händelsen på Malmö centralstation.

Vi har inte hittat något som tyder på att detta skulle vara en planerad gärning, säger åklagaren Tomas Olvmyr.

I stället tycks hans agerande ha berott på hans personliga mående enligt åklagaren.

"Jag har en bomb"

Med hjälp av bilder rån övervakningskameror kan åklagaren visa hur den 44-årige mannen går in på Malmö C på morgonen den 10 juni. Han går in i butiker och hotar. När ordningsvakter kommer fram till honom säger han, på engelska, att han har en bomb och att han vill att det ska spridas till nyhetsmedier.

Jag kommer att spränga oss bägge, säger mannen till ordningsvakten.

En stor del av samtalet är inspelat via ordningsvaktens kroppskamera. Hon talar lugnande till honom och situationen dämpas, men sedan kommer poliser med dragna vapen.

Mannen skriker:

Jag kommer för helvete att spränga dig.

Sedan blir han skjuten med tre skott, men trots att han träffas reser han sig och springer iväg, men blir till slut övermannad.

Stor samhällspåverkan

Mannen är åtalad för grovt olaga hot, ett brott som enligt åklagaren var särskilt allvarligt eftersom hoten uttalades vid en tidpunkt då en stor mängd människor befann sig på stationen och samhällspåverkan dessutom blev så stor.

Han påstod att hans två väskor innehöll både skjutvapen och sprängmedel, vilket ledde till att bombtekniker senare sköt sönder väskorna.

Redan vid händelsen uppfattades han som förvirrad och en mindre rättspsykiatrisk undersökning visar att allvarlig psykisk störning kan misstänkas, både vid själva händelsen och vid undersökningstillfället.

Han är också åtalad för att ha angripit två kriminalvårdare på häktet.