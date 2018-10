Pastor Ian Paisley var under närmare 40 år en av de absoluta centralfigurerna i konflikten i Nordirland. Den hårdföre unionisten sade envist nej till alla eftergifter gentemot republikaner och katoliker.

Även i EU-parlamentet – där han satt som ledamot i ett kvartssekel 1979–2004 – blev han snabbt ökänd.

Jag förnekar er och alla era kulter och läror! ryade Paisley när den dåvarande påven Johannes Paulus II kom på besök till Strasbourg 1988.

Parlamentet kallade han för ett "Babels torn" där han hävdade att plats nummer 666 var reserverad för djävulen. Och hela EU var i själva verket en katolsk konspiration för herravälde, ansåg Paisley.

Stöder May

När han avled hösten 2014 hade Storbritannien ännu inte utlyst den folkomröstning som 2016 slog fast att landet ska lämna EU. Det starkt konservativa parti som Paisley grundade 1971 lever dock vidare – och dessutom med oväntat stor betydelse i förhandlingarna om det brittiska EU-utträdet.

Under nuvarande partiledaren Arlene Foster spelar DUP (Demokratiska unionistpartiet) en avgörande roll för brexit. DUP:s tio mandat är nödvändiga för att ge premiärminister Theresa May och Konservativa partiet en majoritet i det brittiska parlamentet. Ska May kunna få igenom en uppgörelse om EU-utträdet måste hon få stöd från DUP – såvida inte oppositionen mot förmodan ställer sig på hennes sida.

Regionalt dödläge

Än mäktigare blir DUP:s roll dessutom på grund av det interna politiska dödläget som råder i Nordirland sedan våren 2017. Fredsavtalet från 1998 stipulerar att landsdelens partier styr tillsammans i en samlingsregering. Alla förhandlingar har dock rasat samman mellan de två största, DUP och republikanska Sinn Féin, vilket gör att Nordirland för närvarande styrs direkt från London och den brittiska regeringen.

Som ju DUP i sin tur är vågmästare över.

Partiet har upprepade gånger markerat att man inte kan acceptera en brexit som innebär att någon form av gräns införs mellan Nordirland och resten av Storbritannien.

Fäller budgeten?

DUP har till och med sagt sig vara redo att fälla Mays budget om så skulle behövas.

Partiets brexittalesman Sammy Wilson lovade dock i måndags att inte säga nej till budgeten i den omröstning som väntar på torsdag. Samtidigt varnar han för att DUP fortsatt är redo att dra undan sitt stöd till regeringen.

Bara för att de får igenom sin budget kan de inte ta för givet att de kan göra vad de vill med Nordirland, sade Wilson till BBC.

I hans ögon är en avtalslös brexit mellan Storbritannien och EU bättre än de förslag som diskuterats på sistone. Och han tror att grannarna på Irland kommer att förlora mer på det än vad Nordirland gör.

Det kommer en räkenskapens dag för de irländska politiker som med sin dumhet leder den irländska ekonomin till en katastrof genom att förmå EU att ha en sådan orubblig inställning, sade Wilson till tidningen Belfast Newsletter i oktober.