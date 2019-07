Storbritannien Brexit-profilen Jacob Rees-Mogg tar plats i Storbritanniens nya regering. Den tillträdande premiärministern Boris Johnson ger honom ministerposten som sköter regeringens kontakter med underhuset.

På engelska lyder titeln "leader of the House of Commons", en post som inte har någon motsvarighet i Sverige.

Bland de nya namnen finns även Boris Johnsons lillebror Jo Johnson, som får en post på det relativt färska närings- och energidepartementet.