Jean-Paul Delevoye avgår efter kritik mot att han inte redovisat ett välavlönat arbete han haft i den privata sektorn samtidigt som han arbetat för regeringen.

Delevoye skriver i ett uttalande att hans trovärdighet skadats av "våldsamma angrepp" från fackföreningsrörelsen och oppositionspolitiker som försökt misskreditera reformer som han beskriver som avgörande för Frankrike.

Delevoye kommer att ersättas så fort som möjligt, meddelar president Emmanuel Macrons kansli.

Planerna på pensionsreformerna har de senaste veckorna utlöst omfattande strejker som lamslagit kollektivtrafiken i landet och särskilt i huvudstaden Paris.

Förslaget ska omvandla över 40 olika, komplicerade pensionstabeller till en mer enhetlig mall. Fackförbunden anser att reformen skulle missgynna flera grupper, bland annat offentliganställda, som tidigare haft förmånliga pensionsvillkor.

De flesta tunnelbanelinjer i Paris var avstängda, eller körde endast en handfull tåg, på grund av strejken under måndagen och bilköerna in till huvudstaden var över sex mil långa under morgonrusningen. Två tredjedelar av landets höghastighetståg var inställda och bara ett av fyra regionaltåg körde.

Under tisdagen planeras nya demonstrationer i Frankrike och flera universitet, bland annat Sorbonne i Paris, har ställt in eller skjutit upp prov i slutet av terminen eftersom studenterna inte har möjlighet att ta sig dit.