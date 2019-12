Personer som misstänks för brott men är under 15 år är inte straffmyndiga i Sverige. De kan gripas, men inte anhållas eller häktas.

Om ett barn under 15 misstänks för ett brott med fängelse i straffskalan ska en utredning enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) inledas, och sociala myndigheter kopplas in.

Den som fyllt 15 men är under 18 år kan både gripas, anhållas och häktas. Men häktningar av barn i den åldern får bara ske i undantagsfall, när det finns synnerliga skäl.

Synnerliga skäl kan vara att de är misstänkta för mycket allvarliga brott, eller att det är helt nödvändigt för att den misstänkte inte ska kunna försvåra utredningen genom att undanröja bevis eller påverka andra

Unga under 21 kan under vissa förutsättningar dömas till ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård. Sluten ungdomsvård under viss tid kan den dömas till som är under 18 och där påföljden hade bestämts till fängelse om personen fyllt 18.

Källa: Åklagarmyndigheten och domstol.se