För dåtiden, för nutiden och för vår gemensamma framtid så vill jag se alla i ögonen och säga det enda rätta: Förlåt, sade statsministern från talarstolen.

Hon var märkbart rörd och fick flera gånger vända sig bort under talet.

Ursäkten riktas mot barn som från 1940-talet och in på 1970-talet for illa på de 19 barnhem som granskades i den så kallade Godhemsrapporten 2011. Rapporten är uppkallad efter uppfostringsanstalten Godhavn på Nordsjälland, där hundratals danska pojkar omhändertogs under 1960-talet. I rapporten slogs fast att barnen på Godhavn utsatts för systematisk misshandel, sexuella övergrepp och medicinska experiment.

Danny Christiansen, en av dem som utsattes för våld och sexuella övergrepp på flera barnhem, säger att ursäkten betyder mer än han trodde, men att det inte räcker. Han tänker gå vidare med krav på ekonomisk ersättning.

Jag tycker att det ger mer tyngd åt orden, säger han.

Flera tidigare statsministrar har avvisat kravet på en ursäkt, som föreningen Godhavnspojkarna drivit i flera år.