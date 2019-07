Caroline Alneryd Bull är kirurg vid Evidensias djursjukhus i Malmö där hon i princip är ensam om att operera trubbnosiga hundar.

Det har säkert gjorts kirurgi i tjugo år, men de senaste åren har det ökat explosionsartat. Vi ser fler och sämre luftvägar.

Flera problem

Om man ska beskriva hundarnas problem utifrån och in börjar det med näsborrarna som hos många hundar blivit små och hopknipta i stället för runda. I näshålan finns sedan turbinater – broskvindlingar med slemhinnor. På en trubbnosig hund ska de in på en väldigt liten yta jämfört med på till exempel en schäfer och de växer för att de blir konstant irriterade till följd av ett ökat luftmotstånd.

Sedan ser vi ofta en kollaps i näsa och svalg ovanför gommen, för att hundarna har en kort hals och mycket kött i stora mjuka gommen – det är som vårt gomsegel men för stort och tjockt, förklarar Caroline Alneryd Bull.

Många lider dessutom av kondromalasi, en missbildning av brosket som gör att det är mjukare och leder till att svalget kollapsar på sikt ju äldre hundarna blir. Utöver det kan de ha problem med magmunnen. Eftersom de får dra in luften hårdare än andra hundar, drar vissa in så hårt att de suger in magsäcken i brösthålan.

Det vanligaste är att man vidgar näsborrarna för att få större intag av luft genom nosen och att man kortar och tunnar ur den mjuka gommen.

Riskfyllt av söva

Att hundarna har svårt med andningen gör det riskfyllt att söva dem, oavsett vad det är man opererar för.

Caroline Alneryd Bull opererar 15–20 hundar om året. Alla blir bättre, men riktigt bra blir de aldrig.

Allt är relativt. 100 procent blir bättre. Många djurägare upplever att de blir mycket bättre, jag upplever att de blir bättre i varierande grad.

Några av hundägarna är väldigt pålästa, andra har bara köpt en gullig hund på Blocket. Caroline Alneryd Bull märker på djurägarna att operation är en känslig fråga.

För några är det så tabu att komma till mig att de inte vill säga det till uppfödaren av rädsla för att inte få köpa en hund från dem igen.