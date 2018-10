Måndag, 22 oktober

Den första misstänkta försändelsen upptäcks i en brevlåda vid finansmannen George Soros hem i delstaten New York. Miljardären och filantropen Soros är anhängare till Demokraterna som han stöttat med donationer.

Onsdag, 24 oktober

Säkerhetsorganet Secret service upptäcker en misstänkt försändelse adresserad till den tidigare demokratiska presidentkandidaten Hillary Clintons bostad utanför New York. Den visar sig innehålla en sprängladdning, men stoppades innan den nådde sin adress.

I samband med det upptäcker Secret service också en sprängladdning i ett brev adresserat till den demokratiske expresidenten Barack Obama och hans bostad i Washington. Även den stoppades innan den nådde sin mottagare.

Under eftermiddagen spärrar New York-polisen av byggnaden Time Warner Center på Manhattan, där tv-kanalen CNN har sin New York-redaktion. Detta med anledning av ett brev med en sprängladdning som skickats till den förre CIA-chefen John Brennan, med c/o-adress CNN där denne regelbundet medverkar som kommentator. Med brevet följde också ett kuvert med vitt pulver.

Tester visade senare att pulvret inte utgjorde någon risk för "biologiska skador",

I kongressen i Washington D.C. upptäcks samma dag ett paket med adressat Maxine Waters, kongressledamot för Demokraterna. Ett annat snarlikt paket hade skickats till Eric Holder, tidigare justitieminister under Barack Obama. Det nådde dock inte fram och skickades då till den demokratiska kongressledamoten Debbie Wasserman Schultz kontor i Florida. Denna adress ska enligt uppgift ha stått som returadress på flera paket.

Torsdag, 25 oktober

New York-polisen rycker ut igen, denna gång till en adress som tillhör skådespelaren Robert De Niro på nedre Manhattan. Ett brev som också innehöll en snarlik spränganordning hade levererats dit, med De Niro som avsedd mottagare.

FBI söker också efter ett paket med adressat Joe Biden, tidigare vice president under Obama. Ett sådant paket har lokaliserats i postsortering i delstaten Delaware. Enligt obekräftade medieuppgifter har man hittat ytterligare ett paket till Biden i Delaware.

Sent på torsdagen rapporterar CNN att en bombgrupp undersöker en postterminal nära Miami i Florida, där myndigheterna tror att flera av de senaste dagarnas brevbomber har hanterats.

Inga av de tio bekräftade fynden av sprängladdningar som har upptäckts har detonerat och ingen har kommit till skada.

Bomberna har paketerats i vadderade kuvert, med datautskrifter till adressfältet och sex frimärken med den amerikanska flaggan på. Åtminstone en av dem var fylld med glasskärvor, enligt uppgift till Reuters.

Inga uppgifter finns om att någon misstänkt gärningsperson har gripits.