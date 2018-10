Republikanen Tom Parker, som siktar på posten som chefsdomare i Alabamas högsta domstol, har bland annat fotograferats med ledare för vita nationalistorganisationer – men förnekar kraftigt att han själv hyser sådana åsikter.

Jag är ingen vitmaktanhängare. . . Jag är en entusiastisk historiker och jag älskar att delta i evenemang där historiska händelser återskapas, säger Parker till TT vid ett ballongprytt evenemang för partikamrater i staden Birmingham.

Symbol för rasism?

Det förklarar enligt Parker varför han 2004 delade ut sydstatsflaggor på en begravning av änkan efter en man som deltog i inbördeskriget på 1860-talet, något som bland annat nyhetsbyrån AP skrev om. Den historiska flaggan ses av många i USA som en symbol för rasism, eftersom sydstaterna under kriget bland annat stred för att behålla slaveriet. Parker säger att han förvisso stött på medlemmar av den nationalistiska sydstatsorganisationen League of the South, som deltog i fjolårets högerextrema manifestation i Charlottesville, men understryker att han själv inte är medlem.

Jag har ingen koppling till dem. Jag är en stark försvarare och anhängare av USA:s grundlag, säger domaren med hänvisning till konstitutionens skrivning om alla människors lika värde.

Stora rubriker

Mark Potok har en annan åsikt. Han är en av USA:s främsta experter på högerextremism och hatbrott och ledde fram till nyligen den ansedda människorättsorganisationen Southern Poverty Law Center. Potok beskriver Parker som en "mini-Roy Moore" med anspelning på den kontroversielle Alabamadomare som i fjol försökte vinna en plats i senaten. Moore har bland annat vägrat att utfärda vigselbevis för samkönade par och uttryckt starkt islamofobiska åsikter. Tom Parker har varit hans rådgivare.

Faktum är att Parker är vän med några av de värsta rasistiska ledarna i delstaten, hävdar Potok.

Domarvalet i Alabama speglar den ideologiska polarisering som präglar dagens USA, där sydstatsmonument och initiativ som skyddar papperslösa migranter har kommit att bli laddade symboler. På valdagen ställs Parker mot demokraten Bob Vance.

Frågan om Parkers historia diskuteras i liberala medier som The Root och bland Alabamabor inför den 6 november, då amerikanerna väljer kongress- och delstatsledamöter samt ämbetsmän som chefsdomare.

Pandoras ask

Potok, som själv bor i Alabamas huvudstad Montgomery, framhåller att en av männen som Parker poserade på bild med vid begravningen 2004 var ledare inom Council of Conservative Citizens. Det är den vita nationalistorganisation som enligt tidskriften The Atlantic inspirerade vite Dylan Roof att skjuta ihjäl nio svarta i en kyrka i Charleston i South Carolina 2015.

Potok kopplar domarens framgångar till president Donald Trump, som han menar har öppnat en Pandoras ask när det gäller högerextrem retorik. Efter demonstrationen i Charlottesville i fjol, då en kvinna dödades och över 30 människor skadades, tog Trump inte omedelbart avstånd från högerextremisterna utan fördömde båda sidor, vilket resulterade i en kritikstorm. Flera andra presidentuttalanden, bland annat om personerna i den så kallade migrantkaravanen som går mot USA:s södra gräns, har också ifrågasatts.

Presidenten har normaliserat hat med koppling till etnicitet och kön. Och jag anser att han har normaliserat de vita nationalisternas grundtankar, säger Potok.

Ur sammanhang?

Tom Parkers anhängare håller inte med. De hyllar både presidentens politik och sin konservativa domarkandidat. Parker är öppen med att han vill riva upp aborträtten och är emot samkönade äktenskap och adoptioner. Men han hyser inte rasistiska åsikter, anser Sallie Bryant som är ordförande i det lokala republikanska partiet i länet Jefferson County.

Jag har känt honom länge, han är inte sådan. Folk drar upp saker som hände för länge sedan och tar dem ur sitt sammanhang.