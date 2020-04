New Yorks guvernör Andrew Cuomo har till exempel anlitat konsulter för att få en vetenskapsbaserad plan för öppningen. Cuomo, vars delstat är värst härjad, säger sig vara redo att hålla sin delstat stängd så länge folkhälsan kräver – vad Vita huset än säger.

Vi har bett ledande experter att ta fram en stensäker plan för hur vi ska kunna öppna upp på delstatens villkor, säger en Cuomorådgivare till nyhetsbyrån Reuters.

I måndags bildade Cuomo och guvernörer i sex andra delstater på östkusten en samarbetsgrupp för att utveckla en regional plan för hur livet ska återgå till det normala efter covid-19-krisen. New Yorkguvernören har redan utfärdat ett dekret som säger att alla de 19 miljoner invånarna måste bära munskydd i offentliga sammanhang där det är omöjligt att hålla avståndet.

Vill kicka igång

På USA:s västkust har tre guvernörer skapat en liknande grupp, rapporterar amerikanska medier. Det sticker i ögonen på president Donald Trump som sökt framställa sig som den som bestämmer när och hur USA öppnar upp.

Det är dags att visa att Amerika är "the comeback kid" (ungefär: den som gör comeback), sade han vid en presskonferens sent på onsdagen.

Då utlovade han också de nya riktlinjerna för hur USA:s ekonomi kan startas igen.

Under torsdagen håller Trump en telefonkonferens med landets samtliga 50 guvernörer innan rekommendationerna offentliggörs. Presidenten har redan sagt att vissa delstater, där virusutbrottet är lindrigare, kan komma att kicka igång sina ekonomier före månadsskiftet då de nuvarande restriktionerna löper ut.

Svårt att bedöma

Trumps presskonferenser på temat coronavirus de senaste dagarna har varit tumultartade. Han har fått kritik för att han politiserar hälsokrisen och försöker plocka egna poäng inför presidentvalet i november – och farhågor har förts fram om att han öppnar USA för tidigt.

På onsdagen medgav han att statistiken över virusets spridning är svårbedömd.

Kampen fortsätter men data pekar på att landet har passerat toppen när det gäller nya fall, sade Trump.

Även om vi måste fortsätta att vara vaksamma, så är det tydligt att vår aggressiva strategi fungerar.

Antalet nya fall per dag steg till som högst runt 35 000 tidigare i april. Samtidigt beskrevs jätteökningen, från under 5 000 dagliga fall i mitten av mars, som till stora delar ett resultat av mer provtagning.

Puckeln passerad?

Nu är antalet nya dagliga bekräftade coronavirus-smittade nere på under 30 000. En pessimist kan ta fasta på en ny ökning under de allra senaste dagarna – medan en optimist kan fokusera på att landet, mätt i löpande sjudagarssnitt, nådde en tydlig puckel för ungefär en vecka sedan. Det framgår av diagram som publiceras av The New York Times och andra medier.

Dödsfall kommer dock flera veckor efter insjuknande, så de stiger fortfarande. Tidigt på torsdagen hade över 30 800 coronarelaterade dödsfall registrerats i USA.