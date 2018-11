Storbritannien Arlene Foster, ledare för det nordirländska unionistpartiet DUP, säger att hon har haft ett "uppriktigt möte" med Storbritanniens premiärminister Theresa May under kvällen. Där informerades premiärministern om DUP:s åsikter kring det utkast till utträdesavtal ur EU som godkändes av Mays regering under onsdagskvällen.

"Hon är fullt medveten om vår ståndpunkt och våra åsikter", twittrar Foster efter mötet, som varade i nästan en timme.

Den svåraste frågan i Brexitsamtalen har varit den om hur gränsen mellan EU-medlemslandet Irland och brittiska Nordirland ska hanteras.