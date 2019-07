Den 62-årige mexikanske drogkartelledaren döms av en federal domstol i New York till livstids fängelse plus 30 år. Han ska även betala böter på 12,6 miljarder dollar – en summa som baseras på det beräknade värdet av de droger som under Guzmáns ledning smugglats in och sålts i USA.

Vittnesmålen under den närmare tre månader långa rättegången tidigare i år gav en sällsynt inblick i Sinaloakartellens verksamhet. Juryn fick bland annat lyssna till berättelser om kallblodiga mord på rivaler, spektakulära smuggelmetoder, uppgifter om mutor ända upp på regeringsnivå i Mexiko och detaljer om Guzmáns rymning från ett högsäkerhetsfängelse 2015.

Tio åtalspunkter

Knarkbossen befanns skyldig på samtliga tio åtalspunkter. Nu fastställs straffet av domaren i målet, Brian Cogan.

"Den överväldigande bevisningen vid rättegången visade att den åtalade var en skoningslös och blodtörstig ledare för Sinaloakartellen", skrev åklagarna tidigare i ett pm till Cogan.

Dödsstraff har inte varit aktuellt, i enlighet med det avtal enligt vilket Guzmán utlämnades från Mexiko till USA efter att han greps 2016.

Åklagarna har även begärt att skadestånd ska betalas ut till de offer som överlevt "El Chapos" mordplaner.

Guzmáns advokat Jeffrey Lichtman har dock beskrivit alla ersättningsanspråk som rena fantasier.

Regeringen har inte lyckats lokalisera en enda krona av hans (Guzmáns) tillgångar, sade Lichtman nyligen i en intervju, som svar på åklagarnas yrkanden.

Begärde ny rättegång

Maffiabossen begärde i mars en ny rättegång. Hans advokater argumenterade att jurymedlemmarna följt medierapporteringen om fallet och därmed kunde ha påverkats av annat än det som framkom under själva rättegången.

Domstolen i New York avslog dock begäran med hänvisning till att Guzmán hade dömts i vilket fall som helst på grund av mängden av bevis som presenterades under rättegången.