Den gripne misstänks för händelsen i Blackeberg, där larmet om skottlossning kom strax före klockan 23. En skottskadad person avled på sjukhus efter att ha skjutits vid ett flerbostadshus.

Tidigare på söndagen, vid 18-tiden hittades två personer skottskadade i Sollentuna efter larm om skottlossning. En av dessa, en man i 20-årsåldern, avled senare på sjukhus.

Vid 19.30-tiden kom ytterligare larm om skottlossning, den här gången i Kallhäll. En person som blivit skjuten i benet fördes till sjukhus med allvarliga skador.

Oklart om samband

Polisen kan varken utesluta eller bekräfta eventuella samband mellan de tre skjutningarna.

Frågan är ytterst relevant, och jag är övertygad om att utredarna håller på och kontrollerar det. Jag har inga sådana uppgifter, sade polisens talesperson Ola Österling tidigare på måndagen.

Polisinsatser har pågått under natten, bland annat genom förhör via dörrknackning. Under måndagen har extra poliser kallats in i trygghetsskapande syfte till områdena där skjutningarna skett, skriver polisen på sin hemsida. Samtidigt efterlyser polisen information om händelserna.

Skjutningarna klassas av polisen som en särskild händelse, vilket innebär att det ska hanteras utanför ordinarie verksamhet, och bland annat möjliggör extra resurser.

Samverkan nödvändig

Rikspolischef Anders Thornberg kommenterade söndagens skjutningar vid ett seminarium i Almedalen under måndagen.

Jag tror att vi ser att för varje ung man som blir skjuten så står det 10–15 nya beredda att kliva in, säger rikspolischef Anders Thornberg under ett seminarium som handlar om rekrytering av unga till kriminalitet.

Thornberg understryker att samverkan mellan olika myndigheter på lokal nivå är nödvändig för att stoppa rekrytering av unga till kriminalitet. Många av de som är inblandade i skjutningar är unga, säger han.